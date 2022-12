Murat Yakin ha parlato ai microfoni di Rsi nel post-partita di Portogallo-Svizzera 6-1, match degli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Il commissario tecnico degli elvetici non cerca alibi dopo la pesantissima sconfitta subita per mano dei lusitani. “Il Portogallo è stato migliore, noi non siamo scesi in campo – ammette Yakin – Siamo arrivati sempre in ritardo e non siamo mai stati pronti a fare quello che dovevamo. Avevamo Widmer fuori con la febbre e altri giocatori non al meglio in campo, ma non siamo comunque scesi in campo.” Una serata molto difficile, ma che non deve cancellare tutto il resto: “Sono comunque orgoglioso del percorso che abbiamo fatto, il nostro girone è stato di alto livello e i ragazzi in questo Mondiale hanno fatto grandi cose.”