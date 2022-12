Continua la telenovela riguardante il burrascoso Mondiale di Qatar 2022 da parte di Cristiano Ronaldo, che secondo alcune indiscrezioni, rilanciate da Record, avrebbe addirittura pensato di lasciare il ritiro per Portogallo una volta saputo dell’esclusione contro la Svizzera. È la stessa FPF (la Federcalcio portoghese) a provare a calmare i toni, dichiarando: “In nessun momento il capitano Cristiano Ronaldo ha minacciato di lasciare la Nazionale in Qatar […] Il suo grado di dedizione è stato ancora una volta dimostrato nella vittoria contro la Svizzera. Tutta la Nazionale è pienamente coinvolta nel raggiungimento del miglior risultato di sempre del Portogallo ai Mondiali”.