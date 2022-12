Portogallo, Santos: “Ronaldo? Quando l’ho rivisto in tv non mi è piaciuto per niente”

Il commissario tecnico della Nazionale portoghese, Fernando Santos, alla vigilia del match contro la Svizzera valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022, è intervenuto in conferenza stampa toccando anche l’argomento Cristiano Ronaldo: “Personalmente non ho sentito cosa ha detto in campo, ho visto visto che litigava con un giocatore della Corea del Sud. Quando l’ho rivisto in televisione non mi è piaciuto per niente, queste vicende devono essere risolte in casa. Tutta la squadra è concentrata e pienamente a disposizione per la gara di domani. La formazione la comunicherò soltanto negli spogliatoi, come ho sempre fatto. Ad ogni modo ritengo la faccenda chiusa”.