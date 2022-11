Portogallo, Santos: “Pensiamo partita per partita, netto cambiamento rispetto alle qualificazioni”

Il commissario tecnico del Portogallo, Fernando Santos, alla vigilia della partita contro l’Uruguay valevole per la seconda giornata del girone H dei Mondiali di Qatar 2022, ha parlato in conferenza stampa: “Bisogna pensare partita dopo partita e migliorare su tutti gli aspetti. Abbiamo avuto un netto cambiamento rispetto alle qualificazioni, per la sfida di domani valuteremo come stanno andando i nostri progressi. Per quanto riguarda i singoli Pepe è mostruoso, ha un ruolo particolarmente importante nello spogliatoio. Nell’allenamento odierno valuterò le condizioni di Otavio e Nuno Mendes, in mattinata hanno fatto terapie. Per Danilo possiamo soltanto attendere per capire se potremo averlo ancora a disposizione”.