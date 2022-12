Portogallo, Ronaldo smorza le polemiche: “Serata fantastica, il sogno è vivo. Fino alla fine!”

“Giornata fantastica per il Portogallo, con un risultato storico nella più grande competizione del calcio mondiale. Prestazione di lusso da parte di una squadra piena di talento e gioventù”. Con un post sui social, Cristiano Ronaldo ha provato a smorzare le polemiche dopo la panchina in Portogallo-Svizzera che non sembrava essergli andata giù: “Congratulazioni alla nostra nazionale. Il sogno è vivo! Fino alla fine! Forza, Portogallo!”.