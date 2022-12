Portogallo, Ramos: “Sto vivendo un sogno, Cristiano cerca sempre di aiutarci”

Il talento del Portogallo, Goncalo Ramos, ha commentato la vittoria ottenuta contro la Svizzera, che ha permesso ai lusitani di passare ai quarti di finale del Mondiale 2022 in Qatar. Queste le parole dell’attaccante, autore di una tripletta: “Non so cosa dire, sto vivendo un sogno. Ora dobbiamo concentrarci sulla prossima partita, vogliamo dare il massimo. Ronaldo mi dice sempre tutto questo, come tutti gli altri. Cristiano cerca sempre di aiutarci”.