Portogallo, Joao Felix: “Abbiamo giocato da squadra, siamo una nazionale difficile da battere”

L’attaccante del Portogallo, Joao Felix, ha commentato la vittoria ottenuta contro la Svizzera, valevole per la qualificazione ai quarti di finale del Mondiale 2022 in Qatar. Queste le sue parole ai microfoni di Rai Sport: “Tutta la squadra è scesa in campo per fare qualcosa di speciale. Abbiamo giocato di squadra, abbiamo dimostrato che siamo una nazionale difficile da battere. Non è una questione di Ronaldo sì o Ronaldo no. Nel calcio ogni tanto si gioca bene, altre male, questa sera le cose sono andate bene ma non dipende da Cristiano”.

A queste parole si aggiungono poi quelle di William Carvalho, che dichiara: “L’atmosfera è buona e l’unità del gruppo c’è fin dall’inizio. È un’altra vittoria importante. Segnare 6 gol è sempre positivo, ma se avessimo vinto 1-0 sarebbe stato importante quanto il 6-1. La squadra è stata concentrata fin dai primi minuti”.