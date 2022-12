Portogallo, infortunio al braccio sinistro per Pepe

Dopo l’eliminazione dal Mondiale in Qatar, continuano le brutte notizie per il Portogallo. Il difensore Pepe ha infatti rimediato, proprio nel corso del quarto di finale contro il Marocco, un infortunio al braccio sinistro. Nello specifico la Federcalcio portoghese scrive: “Lesione al braccio sinistro. Pepe ha subito una frattura all’ulna del braccio sinistro durante la partita della Nazionale questo sabato contro il Marocco. Il nazionale portoghese è stato visitato dopo la partita in un ospedale di Doha, che ha confermato la sospetta frattura”.