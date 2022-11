Portogallo-Ghana, Santos: “Il 3-2 è senza senso, non possiamo subire gol che vengono dal nulla”

Il ct del Portogallo, Fernando Santos, ha commentato il successo per 3-2 ai danni del Ghana all’esordio nei Mondiali di Qatar 2022: “Risultato che non ha molto senso. Nel primo tempo abbiamo faticato contro una squadra ben organizzata che giocava con un blocco stretto. Avevamo molto possesso, ma non riuscivamo ad attaccare con la palla nello spazio. Per fortuna dopo 30 minuti siamo migliorati. All’intervallo ho detto ai ragazzi di focalizzarsi sul gioco e di tirare fuori la personalità. Abbiamo fatto una buona ripresa, ma è inaccettabile subire gol che arrivano dal nulla“. A riportare le sue dichiarazioni è AS.