Portogallo-Ghana, incredibile leggerezza di Diogo Costa: quasi beffato da Inaki Williams (VIDEO)

di Giorgio Billone 31

Incredibile leggerezza di Diogo Costa in Portogallo-Ghana al minuto 100′ che poteva costare tantissimo ai lusitani. Quasi beffato il portiere da Inaki Williams, che come talvolta capita, ma non di certo ai Mondiali, spunta da dietro la porta e soffia la sfera all’estremo difensore che stava in tutta tranquillità effettuando un rinvio. Per sua sfortuna, però, scivola poi nel tentativo di aggirarlo e la colossale occasione sfuma. In alto ecco il video.