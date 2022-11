Portogallo-Ghana, gol di Cristiano Ronaldo: diventa l’unico giocatore a segnare in cinque Mondiali

Cristiano Ronaldo segna un gol in Portogallo-Ghana, su rigore dopo il fallo da lui stesso subito, e scrive un nuovo clamoroso capitolo della sua carriera. Con questa rete, infatti, CR7 ha segnato in cinque diverse edizioni dei Mondiali, 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022, e diventa il primo giocatore a riuscirci nella storia del calcio. Dunque nuovo record per il fuoriclasse lusitano, che segnò già nel 2014 contro le Black Stars.