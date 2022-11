Portogallo-Ghana, gol di Ayew: clamoroso pareggio delle Black Stars (VIDEO)

di Marzia Bosco 23

Il Portogallo passa in vantaggio, il Ghana ripareggia otto minuti dopo. E’ Ayew a ricevere da Kudus un pallone dalla destra, non gli resta che appoggiare il pallone in rete al capitano ghanese. Di seguito il video del gol.