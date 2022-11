Portogallo-Ghana, ecco il gol di Leao: segna il 3-1 subito dopo Joao Felix (VIDEO)

di Giorgio Billone 23

Alla dodicesima presenza arriva la prima gioia di Rafael Leao con il Portogallo: l’esterno del Milan ha segnato il gol del 3-1 contro il Ghana, subito dopo essere entrato in campo e subito dopo la rete del 2-1 di Joao Felix che aveva riportato avanti i lusitani. Grande felicità per l’attaccante del Milan, protagonista ai Mondiali di Qatar 2022 col piattone facile facile. In alto ecco il video del gol.