Portogallo-Ghana, Bukari segna ed esulta come Ronaldo: CR7 la prende male (VIDEO)

di Simone Caravano 32

Il calciatore del Ghana Bukari, in occasione della rete del 3-2 contro il Portogallo, ha esultato con la celebre esultanza di Cristiano Ronaldo. Il portoghese però non ha apprezzato il gesto, infastidendosi non poco per l’accaduto. Ecco il video dell’episodio descritto.