Portogallo, Fernando Santos: “Lasciare un Mondiale fa sempre male”

“Lasciare un Mondiale fa sempre male. Nel primo tempo ci sono state difficoltà. Abbiamo impiegato molto tempo per entrare in partita. I giocatori volevano essere pericolosi, ma non riuscivano a creare. Non ce l’abbiamo fatta. I giocatori hanno lavorato sodo”. Lo ha detto alla SIC il Ct del Portogallo Fernando Santos dopo l’eliminazione ai quarti di finale del Mondiale per mano del Marocco. Deluso anche Ruben Dias: “Abbiamo dato tutto. Soprattutto è importante, in questo momento, accumulare più esperienza. Abbiamo una generazione molto giovane, con molta qualità e dobbiamo avere fede, nulla è perduto”.