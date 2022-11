Portogallo, Cristiano Ronaldo porta a cena fuori la squadra: assenti due titolari

Come riportato da EL Espanol, Cristiano Ronaldo ha portato a cena fuori tutta la squadra del Portogallo dopo la vittoria sul Ghana ai Mondiali 2022 in Qatar. Il pasto lo ha ‘offerto’ il capitano al ristorante The Tatel, che fa parte della lunga serie di investimenti firmati dall’ex Manchester United. I grandi assenti sono stati due titolarissimi, ovvero Bernardo Silva e Joao Cancelo del Manchester City, e il terzo portiere, Josè Sa del Wolverhampton, ma la cosa non dovrebbe segnalare rotture, bensì una scelta da parte dei tre, che hanno preferito passare la serata con le rispettive famiglie.