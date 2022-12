Fernando Santos ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Portogallo-Corea del Sud, match dell’ultima giornata dei Mondiali di Qatar 2022. Il tecnico dei lusitani ha dovuto rispondere alle molte domande su Cristiano Ronaldo, con i coreani che ricordano ancora il mancato impiego di CR7 in un’amichevole a Seoul tra la Juventus e la selezione K-League. “Ho grande rispetto per tutta la Corea e la sua gente, così come Cristiano – ha spiegato Santos – Domani non so ancora se giocherà, c’è il 50% di possibilità. Sicuramente sarà tra i disponibili, vedremo nelle prossime ore.” Per il resto il Portogallo, già qualificato agli ottavi, dovrà fare a meno degli infortunati Nuno Mendes, Otavio e Danilo Pereira.