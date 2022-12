Polonia, Milik e lo spauracchio Mbappé: “Per stargli dietro servirà lo scooter”

“Come fermare Mbappé? Dovremo essere veloci e avere uno scooter per poterlo raggiungere. È molto difficile difendere individualmente su di lui, è uno dei migliori giocatori al mondo, dovremo reagire di gruppo, trovare soluzioni collettive”. Queste le parole di Arkadiusz Milik nella conferenza stampa alla vigilia di Polonia-Francia, sfida valida come ottavo di finale dei Mondiali di Qatar 2022.