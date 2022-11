Polonia, Lewandowski dopo il primo gol ai Mondiali: “Un sogno che si avvera”

Robert Lewandowski ha commentato a caldo la vittoria contro l’Arabia Saudita ai Mondiali di Qatar 2022, viziata da un suo gol. Per l’attaccante del Barcellona si tratta della prima rete in carriera in Coppa del Mondo: “È un sogno che si avvera. Ovviamente la squadra resta al primo posto e sono contento per il successo. Tuttavia una rete segnata ai Mondiali è fondamentale per un attaccante“.