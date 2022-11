Polonia in vantaggio con l’Arabia, Lewandowski fa l’uomo assist: Zielinski in gol (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 10

Una splendida azione tutta in verticale, con quattro tocchi, fa esultare la Polonia contro l’Arabia Saudita nel secondo match dei gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Cash innesca Lewandowski che salta il portiere e da posizione defilata scarica centralmente per Zielinski che mette in rete sotto la traversa. Un gran gol della Polonia che passa in vantaggio. Lewandowski non si è ancora sbloccato, ma trova l’assist per il morale.