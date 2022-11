Polonia, il ct Michniewicz: “Messi come Tomba, se parte in slalom difficile fermarlo”

“Messi è in campo come Alberto Tomba su una pista da sci. Se parte in slalom è difficile fermarlo”. Il paragone è stato fatto da Czeslaw Michniewicz, allenatore della Polonia, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida della nazionale biancorossa contro l’Argentina. “Tutti ci provano – ha proseguito Michniewicz – ma lui continua a segnare e a fornire assist. Non è così facile fermarlo. Sono andato a vedere Argentina-Messico. Ho apprezzato la tattica difensiva dei messicani, che hanno lasciato pochissime occasioni all’Argentina. Il problema è che quando hai Messi non ti servono tante chance”, ha concluso.