Polonia-Arabia Saudita, Szczesny: “Avevamo studiato il loro rigorista, sono andato a sinistra e poi a destra”

Il portiere della Polonia, Wojciech Szczesny, ha commentato la vittoria ottenuta questo pomeriggio contro l’Arabia Saudita. L’estremo difensore della Juventus ha parlato in particolare dell’episodio del rigore parato a Salem Aldawsari e della successiva parata su Alburayk, queste le sue parole: “Avevamo studiato come li tira. Sapevo che aspettava di vedere che cosa avrei fatto prima di tirare, mi sono mosso verso sinistra e poi sono andato a destra e lui ci è cascato. Su Alburayk è stato più difficile anche se, in caso di gol, l’arbitro avrebbe dovuto annullare perchè era entrato troppo presto in area”.