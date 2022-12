Polemica Messi-Weghorst, l’olandese chiarisce: “Volevo stringergli la mano”

La polemica tra Leo Messi e Wout Weghorst si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo l’attacco della Pulce durante un’intervista (“Che guardi, stupido? Che guardi, stupido? Vai, vai…”), l’attaccante olandese si è chiarito con alcuni compagni di squadra del fuoriclasse argentino: “Lo stavo solo aspettando per stringergli la mano, era così. Il suo comportamento non è stato rispettoso. Sono molto deluso, non conosco bene lo spagnolo, ma sono sicuro che ha detto qualcosa di molto spiacevole nei miei confronti”.