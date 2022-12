Perché Messi indossava una tunica nella premiazione Mondiale? Si chiama Bisht ed è un simbolo di regalità

di Mattia Zucchiatti

La tunica che Leo Messi ha indossato al momento della premiazione del Mondiale in Qatar si chiama ‘Bisht’ ed è un indumento tipico del Golfo. Si tratta di un mantello nero, bianco o beige ed è un simbolo di regalità, vestito nelle grandi occasioni, matrimoni o simili, da sovrani o capi tribù. “Il Bisht ha nomi diversi in relazione al rango sociale di chi lo indossa”, disse Alawi Abd Muslim Al Khalidi, un sarto iracheno che esercita il suo mestiere dal 1947 ai microfoni di Gulfnews. Si tratta quindi di un mantello tradizionale con una storia di migliaia di anni e che può raggiungere cifre altissime. Spesso è indossato con oro e argento. Insomma, un simbolo di regalità per un Re del calcio. E che da oggi diventerà un pezzo da museo.