Pastore: “Messi trascinatore dell’Argentina. Mercato? Valuterò offerte dopo i Mondiali”

“E’ un’Argentina che ispira tanto, la gente ci crede. Ieri ci siamo salvati nel finale e i tifosi sono stati incredibili”. Javier Pastore racconta così le emozioni di un Mondiale che sta vivendo in Qatar da tifoso. Nell’ottavo di finale contro l’Australia, per molti Leo Messi ha fatto la sua miglior prova con l’Albiceleste: “Ha fatto una partita bella e completa – spiega il 33enne centrocampista ex Palermo, Psg e Roma a Skysport24 – Dopo il 2-1 ha preso in mano la squadra, ha cominciato a cercare la palla, a fare dribbiling e ad arrivare in porta da solo. Sta trascinando la squadra, tutti ci aspettiamo questo da lui, è il miglior giocatore al mondo”. Sembra lontano il periodo in cui La Pulce doveva fare i conti con critiche anche pesanti: “E’ stato criticato perché nel Barcellona vinceva tutto ma non in nazionale. Dopo la Coppa America si è tolto un peso e ora tutti i tifosi stanno con lui al cento per cento. Questo gli ha fatto bene e lo sta dimostrando in ogni partita”. Pastore, che ha giocato con Messi sia in nazionale che con il Psg, vede anche delle similitudini caratteriali tra la stella argentina e Maradona: “Sono entrambi dei trascinatori. Sono diversi nel comunicare ma il messaggio è lo stesso: quello di un campione che non si rilassa mai e che vuole stare sempre in alto”.

Pastore si è poi soffermato sul suo futuro da calciatore. Il 33enne trequartista argentino, ex Psg e Roma, lascia una porta aperta per un ritorno a Palermo. Nel frattempo, la sua avventura in Spagna è già terminata. “Ho lasciato l’Elche – racconta a Skysport24 – Abbiamo deciso di non continuare insieme perché non giocavo con continuità e per loro non era una buona cosa tenermi senza giocare. Io voglio invece giocare in questi ultimi anni di carriera”. Palermo potrebbe essere così la piazza giusta per ritornare dove era esploso: “Per fortuna è salito in Serie B, la squadra si sta riprendendo bene. Lì ho fatto due anni magnifici e desidero il meglio per loro e per i tifosi. Però non ho pensato a nessuna squadra: dopo il 19 dicembre comincerò a muovermi per vedere quale offerte avrò e prenderò una decisione”, conclude Pastore.