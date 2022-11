Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni di Uruguay-Corea del Sud, match valevole per la prima giornata del girone H dei Mondiali di Qatar 2022. Inizio di partita bloccato anche se le occasioni non mancano: i coreani sbagliano un rigore in movimento e vanno vicinissimi allo 0-1, prima dell’intervallo Diego Godin sale in cielo ma la palla impatta sul palo. Nella ripresa i coreani calano alla distanza ma difendono con ordine, sul tiro di Valverde all’89’ possono solo sperare: la palla si infrange sull’incrocio dei pali. Partita equilibrata: zero gol e un punto per parte.

IL VIDEO DEGLI HIGHLIGHTS

URUGUAY (4-3-3): Rochet 5.5; Caceres 6, Godin 6.5, Gimenez 6.5, Olivera 6 (32′ st Vina sv); Valverde 6.5, Vecino 5 (32′ st De La Cruz sv), Bentancur 6; Pellistri 5 (42′ st Varela sv), Suarez 4.5 (19′ st Cavani 6), Nunez 6. In panchina: Muslera, Sosa, Coates, Rodriguez, Ugarte, Torreira, Canobbio, De Arrascaeta, Torres, Gomez. Allenatore: Alonso 6

COREA DEL SUD (4-2-3-1): Kim Seung-Gyu 6; Kim Moon-Hwan 6, Kim Min-Jae 6.5, Kim Young-Gwon 6.5, Kim Jin-Su 6; Hwang In Beom 6.5, Jung Woo Young 6.5; Na Sang-Ho 6 (29′ st Lee Kang-In sv), Lee Jae-Sung 5.5 (29′ st Son Jun-Ho sv), Son Heung-Min 6.5; Hwang Ui-Jo 5 (29′ st Cho Gue-Sung sv). In panchina: Cho Yu-Min, Hong Chul, Kwon Chang-Hoon, Hwang Hee-Chan, Jeong Woo-Yeoung, Jo Hyeon-Woo, Kim Tae-Hwan, Kwon Chang-Hoon, Kwon Kyung-Won, Paik Seung-Ho, Song Bum-Keun, Song Min-Kyu, Yoon Jong-Gyu. Allenatore: Paulo Bento 6.5

ARBITRO: Turpin (Francia) 6.5

NOTE: Spettatori 40.000 circa.

Ammoniti: Caceres, Cho Gue-Sung, Paulo Bento.

Angoli: 4-3 per l’Uruguay.

Recupero: 1′ pt, 7′ st.