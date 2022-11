Pagelle Tunisia-Francia 1-0: voti e tabellino Mondiali Qatar 2022

Le pagelle, i voti e il tabellino di Tunisia-Francia, match del terzo turno della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022. La formazione nordafricana chiude il suo campionato iridato con una bella vittoria ai danni dei campioni in carica, ma non riesce ad ottenere un posto negli ottavi. Decide la rete di Khazri. Deschamps, con la qualificazione già in tasca, si presenta con una formazione piena di seconde linee e probabilmente non sarà soddisfatto dell’atteggiamento dei suoi calciatori.

Una brutta Francia per buona parte del match, fino a quando non sono entrati in campo alcuni dei titolari nel corso dell’ultima mezz’ora. Nel finale diventa un assedio alla porta di Dahmen. Nel corso dell’ultimo minuto di recupero viene annullata una rete a Griezmann dopo un controllo del VAR. Per l’arbitro il calciatore dell’Atletico Madrid è in fuorigioco attivo. Parecchi dubbi, ma la Tunisia dopo qualche minuto di apprensione può festeggiare la sua prima storica vittoria sui transalpini.

HIGHLIGHTS

Le pagelle e il tabellino di Tunisia-Francia

Tunisia: Dahmen 6, Kechrida 6.5, Talbi 6, Meriah 6.5, Ghandri 6.5, Maaloul 6, Skhiri 6, Laïdouni 6.5, Ben Romdhane 6 (29′ st Chaaleli 6), Ben Slimane 6.5 (38′ st Abdi sv), Khazri 7 (15′ st Jebali 6)

In panchina: Mathlouthi, Ben Said, Hassen, Ifa, Bronn, Msakni, Mejbri, Khenissi, Sassi, Jaziri, Drager, Sliti.

Allenatore: Kadri 6.5

Francia: Mandanda 6, Disasi 5.5, Konaté 6, Varane 5.5 (18′ st Saliba 6), Camavinga 6.5, Fofana 5 (28′ st Griezmann 6.5), Tchouaméni 6.5, Veretout 5 (18′ st Rabiot 6), Guendouzi 5.5 (34′ st Dembele sv), Coman 5 (18′ st Mbappé 6.5), Kolo Muani 5.5.

In panchina: Lloris, Areola, Pavard, Kounde,, Giroud, Upamecano, T.Hernandez, Thuram

Allenatore: Deschamps 5

ARBITRO: Conger (Nuova Zelanda) 5.5

RETI: 58′ Khazri

NOTE: giornata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Kechrida

Angoli: 7-8

Recupero: 2′ pt, 8′ st.