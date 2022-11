Pagelle Svizzera-Camerun 1-0: voti e tabellino Mondiali Qatar 2022

Le pagelle, i voti e il tabellino di Svizzera-Camerun 1-0, match della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2022. In un primo tempo bloccato, è la squadra di Song la più pericolosa con Mbeumo e Toko Ekambi che sfiorano il gol. Nella ripresa, la retroguardia ordinata del Camerun si sfalda. La Svizzera sblocca il risultato al 48′: Shaqiri crossa dalla destra, Embolo ha un rigore in movimento e non sbaglia. La Svizzera sfiora anche il raddoppio con Vargas, ma Onana risponde presente. E fa lo stesso anche nel finale sul tiro di Xhaka.

Svizzera (4-2-3-1): Sommer 6.5; Widmer 6.5, Akanji 6, Elvedi 6, Rodriguez 6.5 (90′ Comert sv); Xhaka 6.5, Freuler 6; Shaqiri 6.5 (72′ Okafor sv), Sow 5.5 (72′ Frei sv), Vargas 5.5 (81′ Rieder sv); Embolo 7 (72′ Seferovic 5.5).

A disposizione: Omlin, Kobel, Koehn, Fernandes, Zakaria, Aebischer, Fassnacht, Comert, Schaer, Rieder, Jashari.

Allenatore: Yakin 6.5

Camerun (4-3-3): Onana 7; Fai 6, Castelletto 5.5, N’Koulou 5.5, Tolo 5.5; Anguissa 6, Hongla 6 (68′ Ondoua 6), Oum Gouet 6; Mbeumo 6 (81′ Moumi sv), Choupo-Moting 6 (74′ Aboubakar 5.5), Toko Ekambi 6 (78′ Nkoudou sv).

In panchina: Ngapandouetnbu, Epassy, Mbekeli, Wooh, Ngamaleu, Nkoudou, Bassogog, Kunde, Mbaizo, Ntcham, Ebosse, Marou

Allenatore: Song 6

ARBITRO: Tello F. (Arg) 6

RETI: 48′ Embolo

NOTE: giornata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Fai, Elvedi, Akanji. Angoli: 11-5. Recupero: 3′ pt, 6′ st.