Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Spagna-Germania, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Primo tempo con tanto ritmo, intensità e anche una traversa clamorosa di Dani Olmo sulla parata di Neuer. Anche la Germania ha le sue chances soprattutto nella ripresa quando viene annullato un gol a Rudiger per fuorigioco. La partita si infiamma quando entrano le prime punte: Morata anticipa tutti e fa 1-0, il pareggio lo segna Fullkrug. Qualificazione apertissima per tutte e quattro le squadre.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon 6.5; Carvajal 6, Rodri 6, Laporte 6, Jordi Alba 7 (37′ st Balde sv); Gavi 6 (21′ st Koke 6), Busquets 6.5, Pedri 6.5; Ferran Torres 5 (19′ st Morata 7), Asensio 6 (21′ st Williams 6), Olmo 6.5. In panchina: Raya, Sanchez, Azpilicueta, Balde, Fati, Eric Garcia, Guillamon, Llorente, Pino, Sarabia, Soler, Pau Torres. Allenatore: Luis Enrique 6.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer 6; Kehrer 5 (25′ st Klostermann 6), Sule 5, Rudiger 6, Raum 5.5 (42′ st Schlottrerbeck 6); Kimmich 5.5, Goretzka 6.5; Gnabry 5.5 (40′ st Hofmann sv), Gundogan 5.5 (2” st Sané 6.5), Musiala 6.5; Muller 5 (25′ st Fullkrug 7.5). In panchina: Ter Stegen, Trapp, Adeyemi, Bella-Kotchap, Brandt, Ginter, Gotze, Gunter, Havertz, Moukoko. Allenatore: Flick 6.5.

ARBITRO: Makkelie (Olanda) 6.5.

RETI: 17′ st Morata, 38′ st Fullkrug.

NOTE: cielo sereno, terreno di gioco in buone condizioni.

Ammoniti: Kehrer, Busquets, Goretzka, Kimmich.

Angoli: 5-4 per la Spagna.

Recupero: 2′; 6′.