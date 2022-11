Pagelle Qatar-Senegal 1-3, voti e tabellino Mondiali Qatar 2022

Le pagelle di Qatar-Senegal 1-3 con i voti e il tabellino del match valido per la seconda giornata dei Mondiali di Qatar 2022. Nel girone A i padroni di casa restano a secco e vengono battuti anche dagli africani in quello che era uno spareggio per continuare a credere negli ottavi. In gol ci vanno i due bomber dei subsahariani, Dia e Diedhiou, poi a Muntari risponde Dieng e di seguito allora ecco i voti ai protagonisti della partita.

GLI HIGHLIGHTS

QATAR (5-3-2): Barsham 5; Pedro Miguel 5 (37′ st Waad sv), Mohammad 5.5, Khoukhi 4, Hassan 5, Homam 5.5 (37′ st Salman sv); Al Haydos 5 (28′ st Muntari 6), Boudiaf 5 (24′ st Hatem 5.5), Madibo 5; Afif 6, 19 Alomez Ali 5 (28′ st Al Hajri 5.5). In panchina: Abdulsallam, Alaaeldin, Al Hadhrami, Al Sheeb, Assadalla, Hassan, Khoder, Mazeed, Meshaal, Salman. Allenatore: Sanchez Bas 6.

SENEGAL (4-2-3-1): E. Mendy 6.5; Sabaly 6, Koulibaly 7, Diallo 6.5, Jakobs 7 (31′ st P. Cissè 6); Gueye 6.5, N. Mendy 6 (31′ st P. Sarr 6); I. Sarr 6 (28′ st Dieng 6.5), Diedhiou 7 (28′ st N’Diaye 6), Diatta 6 (19′ st Ciss 6); Dia 6.5. In panchina: Dieng, Gomis, Gueye, Jackson, Loum, F. Mendy, Name, Ndiaye. Allenatore: A. Cissè 6.5.

ARBITRO: Lahoz (Esp) 5.

RETI: 41′ pt Dia; 3′ st Diedhiou, 32′ st Muntari, 38′ st Dieng.

NOTE: Spettatori 41797. Ammoniti: Mohamma, Dia, Homam, Jakobs, Ciss, Madibo. Angoli: 8-4 per il Qatar. Recupero: 7′; 6′.