Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Polonia-Argentina, match valevole per la terza giornata della fase a giorni dei Mondiali di Qatar 2022. Partita dominata in lungo e in largo da parte dei ragazzi di Lionel Scaloni che sbagliano il rigore nel primo tempo con Messi che si fa ipnotizzare da un fantastico Szczesny. Nella ripresa però arrivano i gol di Mac Allister e di Julian Alvarez. Argentina prima nel girone, la Polonia invece passa per il fair play: ha due cartellini in meno del Messico per un finale pazzesco.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

POLONIA (4-4-2): Szczesny 7.5; Cash 5, Glik 5.5, Kiwior 5, Bereszynski 5 (27’st Jedrzejczyk sv); Zielinski 5, Krychowiak 5 (38’st Piatek sv), Bielik 5 (17’st Szymanski 5.5), Frankowski 5 (1’st Skoras 5); Swiderski 5 (1’st Kaminsky 5), Lewandowski 5. In panchina: Skorupski, Wieteska, Bednarek, Milik, Grosicki, Zurkowski, Szymanski, Zalewski, Grabara, Gumny. Allenatore: Michniewicz 5.

ARGENTINA (4-3-3): E.Martinez 6; Molina 7, Otamendi 6.5, Romero 6.5, Acuna 5.5 (14’st Tagliafico 6); De Paul 6.5, Fernandez 7 (34’st Pezzella sv), Mac Allister 7 (39’st Almada sv); Di Maria 6.5 (14’st Paredes 6.5), Messi 6.5, Alvarez 7.5 (34’st Lautaro Martinez 5.5). In panchina: Armani, Foyth, Montiel, Rulli, Palacios, Correa, Gomez, Rodriguez, Dybala, Lisandro Martinez. Allenatore: Scaloni 6.

ARBITRO: Makkelie (Olanda) 5.5.

RETI: 1’st Mac Allister, 22’st Alvarez.

NOTE: cielo sereno, campo in ottime condizioni. Al 37’pt Szczesny para un rigore a Messi.

Ammoniti: Acuña, Krychowiak.

Angoli 1-9.

Recupero 3′ pt, 6′ st.