Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Olanda-Ecuador, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022. I ragazzi di Van Gaal partono fortissimo e dopo cinque minuti sbloccano la partita grazie al tiro vincente di Gakpo che fa impazzire di gioia i tifosi ‘Oranges’, ma l’Ecuador è in partita e lo dimostra minuto dopo minuto. Sul finale del primo tempo arriva il gol annullato a Estupinian per un fuorigioco attivo molto dubbio. Ma nella ripresa ci pensa sempre Enner Valencia: gol del pareggio e delirio sudamericano. Qualche minuto dopo arriva anche la traversa dell’Ecuador: alla fine è un punto per parte.

OLANDA (3-5-2): Noppert 6.5; Timber 5, Van Dijk 6, Aké 6; Dumfries 4.5, Koopmeiners 5 (34′ st De Roon sv), De Jong 5, Blind 5; Klaassen 4.5 (24′ st Berghuis 5.5); Gakpo 6 (34′ st Weghorst sv), Bergwijn 4 (1′ st Depay 4.5). In panchina: Bijlow, De Jong, De Ligt, De Vrij, Frimpong, Janssen, Lang, Malacia, Pasveer, Simons, Taylor. Allenatore: Van Gaal 5.

ECUADOR (3-4-2-1): Galindez 6; Porozo 6, Torres 6.5, Hincapie 6.5; A. Preciado 6, Mendez 6, Caicedo 6, Estupinan 7; Plata 6.5 (43′ st Ibarra sv), Valencia 7 (43′ st Rodriguez sv); Estrada 6 (29′ st Sarmiento 6). In panchina: Arreaga, Cifuentes, Dominguez, Franco, Gruezo, Mena, Pacho, Palacios, E. Preciado, Ramirez, Reasco, Robert Arboleda. Allenatore: Alfaro 7

ARBITRO: Ghorbal (Algeria) 5 RETI: 5′ pt Gakpo, 4′ st Valencia

NOTE: Spettatori 45.000 circa. Ammoniti: Mendez.

Angoli: 2-5.

Recupero: 3′ pt, 6′ st .