Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Marocco-Portogallo, match valevole per i quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022. A Doha si riscrive la storia di un intero continente visto che Hakimi e compagni sono la prima squadra africana a raggiungere le semifinali di un campionato del Mondo. A decidere una rete di En Nesyri alla fine del primo tempo grazie ad un’uscita senza senso di Diogo Costa. Il Portogallo reagisce, prende una traversa con Bruno Fernandes, spinge con Joao Felix, ma il muro marocchino resiste. Cristiano Ronaldo saluta i Mondiali. Probabilmente per l’ultima volta.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

MAROCCO (4-3-3): Bounou 7.5; Hakimi 7, El Yamiq 7, Saiss 6.5 (12′ st Dari 6), Attiat-Allah 6.5; Amallah 6.5 (20′ st Benoun 6), Amrabat 7, Ounahi 7; Ziyech 6.5 (36′ st Aboukhlal sv), En Nesyri 7.5 (20′ st Cheddira 4), Boufal 7 (36′ st Jabrane sv). In panchina: Hamdallah, Zaroury, Sabiri, Mohamedi, Chair, Ezzalzouli, Tagnaouti, El Khannous. Allenatore: Regragui 7.

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa 4.5; Dalot 5.5 (34′ st Horta sv), Pepe 5.5, Ruben Dias 5.5, Guerreiro 5.5 (6′ st Cancelo 6); Bernardo Silva 5.5, Ruben Neves 5.5 (6′ st Ronaldo), Otavio 5 (24′ st Vitinha 6); Bruno Fernandes 6, Goncalo Ramos 5 (24′ st Leao 6), Joao Felix 5.5. In panchina: Rui Patricio, José Sá, Palinha, André Silva, Carvalho, Joao Mario, Matheus Nunes, Antonio Silva. Allenatore: Fernando Santos 5.

ARBITRO: Tello (Argentina) 6.5.

RETE: 42′ pt En Nesyri.

NOTE: cielo sereno, terreno di gioco in buone condizioni.

Espulso: Cheddira, al 480 st, per doppia ammonizione.

Ammoniti: Dari, Vitinha.

Angoli: 9-3 per il Portogallo.

Recupero: 2′, 8