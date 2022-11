Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni di Inghilterra-Usa, match valevole per la seconda giornata del girone B valevole per i Mondiali di Qatar 2022. A Doha partita molto equilibrata con Harry Kane che si divora il gol dell’1-0 dal dischetto del rigore, ma le occasioni per gli Stati Uniti non mancano: prima a botta sicura McKennie manda alto, poi Pulisic prende una clamorosa traversa. Nella ripresa a vincere è la noia: nessuna azione da gol e alla fine lo 0-0 è il finale naturale. Nel finale il colpo di testa di Kane va fuori. Il girone si deciderà tutto all’ultima giornata.

IL VIDEO DEGLI HIGHLIGHTS

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford 6.5; Trippier 6, Stones 6.5, Maguire 6.5, Shaw 6; Bellingham 5.5 (23’st Henderson 6), Rice 6; Saka 5.5 (33’st Rashford 6), Mount 6, Sterling 5.5 (23’st Grealish 6); Kane 6. In panchina: Pope, Ramsdale, Alexander-Arnold, Coady, Dier, Foden, Gallagher, Phillips, Walker, White, Wilson. Allenatore: Southgate 6.

USA (4-3-3): Turner 6.5; Dest 6 (33’st Moore 6), Zimmerman 6.5, Ream 6, Robinson 6; McKennie 6.5 (33’st Aaronson 6), Adams 7, Musah 6.5; Weah 5.5 (38’st Reyna sv), Wright 5.5 (38’st Sargent sv), Pulisic 7. In panchina: Horvath, Johnson, Acosta, Carter-Vickers, De la Torre, Ferreira, Long, Morris, Roldan, Scally, Yedlin. Allenatore: Berhalter 6.5.

ARBITRO: Jesus Valenzuela (Venezuela) 6.

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 68.463.

Angoli: 7-3 per gli Usa.

Recupero: 1’pt, 4’st.