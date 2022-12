Pagelle Germania-Costa Rica 4-2: voti e tabellino Mondiali Qatar 2022

Le pagelle, i voti ed il tabellino di Germania-Costa Rica 4-2, terzo ed ultimo match del Gruppo E ai Mondiali 2022 in Qatar per i tedeschi. I ritmi sono alti nel primo quarto d’ora da parte dei ragazzi di Flick, che trovano il vantaggio dopo soli dieci minuti. Musiala inventa, Raum mette in mezzo un bel cross dalla sinistra e trova Gnabry, che con un colpo di testa preciso non perdona Keylor Navas. Nel secondo tempo c’è la reazione dei sudamericani, che vanno addirittura avanti grazie alle reti messe a segno rispettivamente da Tejeda e Vargas.

I tedeschi ci mettono poco a reagire. Trovano il pari con il gol del neo entrato Havertz, freddo a mettere dentro con il destro in area di rigore. Lo stesso attaccante del Chelsea, ben servito da un cross basso di Gnabry dalla destra, insacca il gol del nuovo vantaggio tedesco, colpevolmente dimenticato dalla difesa. Il Costa Rica subisce un po’ il colpo e nel finale prende anche la quarta rete di Fullkrug. Quest’ultimo non è in fuorigioco dopo la revisione del VAR. Di seguito il tabellino ed i voti della partita.

TABELLINO E VOTI GERMANIA-COSTA RICA 4-2

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer 6,5; Kimmich 5,5, Sule 6 (90+5 Ginter sv), Rudiger 5,5, Raum 6,5 (67′ Gotze 5); Goretzka 6 (46′ Klostermann 5), Gundogan 6 (55′ Fullkrug 6); Gnabry 7, Musiala 7.5, Sané 6; Muller 5 (66′ Havertz 7,5). Commissario tecnico: Flick 6

COSTA RICA (5-4-1): Navas 6,5; Aguilera 6 (46′ Salas 6), Borges 5,5, Campbell 6, Duarte 6,5, Fuller 6 (74′ Bennette 6); Oviedo 5,5 (90+3 Wilson sv), Tejeda 7 (90+3 Contreras sv), Vargas 6,5, Venegas 5,5 (74′ Matarrita 6,5); Waston 5,5. Commissario tecnico: Fernando Suarez 6.5

ARBITRO: Frappart S. (FRA) 6,5

RETI: 10′ Gnabry, 58′ Tejeda, 70′ Vargas, 73′ e 85′ Havertz, 90′ Fullkrug

NOTE: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni.

AMMONITI: Duarte

ANGOLI: 14-1

RECUPERO: 1′ pt – 10′ st