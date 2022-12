Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Francia-Polonia, match valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Inizio di partita favorevole ai transalpini che però non riescono a concretizzare la mole di gioco, la Polonia risponde presente ed ha la più grande palla gol con Zielinski che tira un rigore in movimento e prende in pieno Lloris, sulla ribattuta la palla poi arriva a Varane che salva sulla linea. Sul finire di primo tempo ci pensa Olivier Giroud a sbloccare la partita con un grande diagonale di sinistro. Nella ripresa è Kylian Mbappè show: due gol straordinari che portano i campioni del Mondo in carica ai quarti di finale. A tempo scaduto Lewandowski su rigore fa 3-1.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris 6.5; Koundé 6 (47′ st Disasi sv), Varane 6.5, Upamecano 6.5, Theo Hernandez 6; Tchouameni 6 (21’st Fofana 6), Rabiot 6.5; Dembelé 6.5 (31’st Coman 6), Griezmann 6.5, Mbappé 8; Giroud 7.5 (31’st Thuram 6). In panchina: Mandanda, Areola, Pavard, Guendouzi, Kolo Muani, Veretout, Saliba, Konate, Camavinga, Thuram. Allenatore: Deschamps 7

POLONIA (4-5-1): Szczesny 6; Cash 5.5, Glik 5.5, Kiwior 5, Bereszynski 5; Frankowski 5.5, Krychowiak 5.5 (26’st Bielik 6), S.Szymanski 5.5 (19’st Milik 6), Zielinski 6, Kaminski 5.5 (26’st Zalewski 6); Lewandowski 5.5. In panchina: Skorupski, Grabara, Jedrzejczyk, Wieteska, Bednarek, D.Szymanski, Grosicki, Swiderski, Zurkowski, Piatek, Gumny, Skoras. Allenatore: Michniewcicz 5.5

ARBITRO: Jesus Valenzuela (Venezuela) 6

RETI: 44’pt Giroud, 29’st, 45’st Mbappe, 54’st’ rig. Lewandowski

Note: terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 40.989

Ammoniti: Tchouameni, Bereszynski, Cash.

Angoli: 7-1.

Recupero: 2’pt, 5’+4′ st