Pagelle Francia-Marocco 2-0: voti e tabellino semifinale Mondiali Qatar 2022

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Francia-Marocco, match valevole per la seconda semifinale dei Mondiali di Qatar 2022. I transalpini sbloccano subito la partita grazie ad un bellissimo gol in acrobazia siglato da Theo Hernandez che spezza l’equilibrio. Ma i marocchini non mollano di un centimetro e giocano una grandissima partita e sfiorano ripetutamente il gol del pareggio con anche un palo in rovesciata che avrebbe potuto riscrivere la storia dei Mondiali. Nella ripresa la Francia sa soffrire, riesce a gestire il momento e poi trova il gol del raddoppio grazie ad una grande giocata di Mbappè: la palla finisce al neo entrato Kolo Muani che a porta vuota non può far altro che siglare il 2-0. Francia in finale con l’Argentina, il Marocco si giocherà la finalina per il terzo posto contro la Croazia.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris 7; Koundé 7, Varane 6.5, Konaté 7, T. Hernandez 7.5; Tchouameni 6.5, Fofana 6; Dembélé 6.5 (33′ st Kolo Muani 7), Griezmann 7, Mbappé 6; Giroud 5.5 (20′ st Thuram 6). In panchina: Mandanda, Areola, Pavard, Disasi, Guendouzi, Veretout, Saliba, Upamecano, Coman, Camavinga. Allenatore: Deschamps 7.

MAROCCO (5-4-1): Bounou 6; Hakimi 6, El Yamiq 5.5, Dari 5, Saiss 5.5 (21′ pt Amallah 6, 33′ st Ezzalzouli sv), Mazraoui 5.5 (1′ st Attiyat Allah 5.5); Ziyech 5.5, Amrabat 6, Ounahi 5.5, Boufal 5.5 (21′ st Aboukhlal 6); En Nesyri 5 (21′ st Hamdallah 5.5). In panchina: Mohamedi, Zaroury, Sabiri, Chair, Tagnaouti, El Khannous, Benoun, Jabrane. Allenatore: Regragui 5.5

ARBITRO: Ramos (Messico) 5.5

RETI: 5′ pt T. Hernandez, 34′ st Kolo Muani.

NOTE: cielo sereno, campo in buone condizioni.

Ammoniti: Boufal.

Angoli 2-3.

Recupero 3′, 6′.