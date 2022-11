Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i voti di Ecuador-Senegal, match valevole per la terza giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Primo tempo nel quale i sudamericani subiscono e basta, gli africani partono meglio e riescono a dominare il gioco passando in vantaggio grazie al calcio di rigore trasformato da Sarr. Nella ripresa l’Ecuador cambia pelle e reagisce e trova la rete del pareggio grazie a Caicedo che sugli sviluppi di calcio d’angolo non sbaglia da due passi. Il gol del pareggio però dura solamente due minuti: calcio d’angolo per il Senegal, Valencia svirgola e Koulibaly la insacca. E’ il gol che proietta gli africani agli ottavi di finale del torneo.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

ECUADOR (4-3-3): Galindez 6; A. Preciado 5 (40′ st Porozo sv), Torres 6, Hincapie 5.5, Estupinan 5; Franco 5 (1′ st Sarmiento 6), Gruezo 5 (1′ st Cifuentes 6), Caicedo 6.5; Plata 6, Estrada 4.5 (18′ st Reasco 6), Valencia 5. In panchina: Ramirez, Dominguez, Arboleda, Pacho, Arreaga, Palacios, Ibarra, Mena, E. Preciado, Rodriguez.

Allenatore: Alfaro 5.

SENEGAL (4-3-3): E. Mendy 6.5; Sabaly 6, Koulibaly 7, Diallo 6.5, Jakobs 6; P. Gueye 7, I. Gueye 7, Ciss 6 (30′ st N. Mendy 6); I. Sarr 8, Dia 6.5 (49′ st P. A. Cissé sv), Ndiaye 7 (30′ st Bamba 6). In panchina: Seny, Gomis, Formose, Ndiaye, Touré, Nampalys, Diatta, P. M. Sarr, Name, Diedhiou, Jackson. Allenatore: A. Cissé 7.

ARBITRO: Turpin (Fra) 6.5.

RETI: 44′ pt Sarr (rig.); 22′ st Caicedo, 24′ st Koulibaly.

NOTE: spettatori 40.000 circa.

Ammoniti: I. Gueye.

Angoli: 6-3 per il Senegal. Recupero: 6′; 6′