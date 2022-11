Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Croazia-Canada, match valevole per la seconda giornata del girone F dei Mondiali di Qatar 2022. Partenza shock per i vicecampioni del mondo che dopo un minuto di gioco si trovano sotto per via del colpo di testa vincente di Alphonso Davies che batte tutti e timbra la prima storica rete di un Canada ai Mondiali. La reazione della Croazia però è da grande squadra: prima Kramaric fa 1-1 poi Livaja al tramonto del primo tempo timbra il gol del 2-1. Nel secondo tempo non c’è partita: i croati vanno ancora a segno con Kramaric e sfiorano ripetutamente la rete del 4-1. Gol trovato nel finale con Majer. Canada eliminato e Croazia che si giocherà il tutto per tutto nell’ultimo incontro contro il Belgio, oggi sconfitto dal Marocco per 2-0.

TUTTE LE COMBINAZIONI

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

CROAZIA (4-3-3): Livakovic 6.5; Juranovic 6, Lovren 6, Gvardiol 6.5, Sosa 6; Modric 6.5 (40′ st Pasalic sv), Brozovic 6, Kovacic 6.5 (40′ st Majer 6.5); Kramaric 8 (28′ st Vlasic 6), Livaja 7 (15′ st Petkovic 6), Perisic 7 (40′ Orsic 6.5). In panchina: Grbic, Ivusic, Stanisic, Barisic, Erlic, Budimir, Sutalo, Sucic, Jakic. Allenatore: Dalic 7.

CANADA (3-5-2): Borjan 6.5; Johnston 6, Vitoria 6, Miller 5; Laryea 5.5 (17′ st Hoilett 6), Davies 7, Hutchinson 6 (28′ st Adekugbe 6), Eustaquio 6 (1′ st Koné 6), Buchanan 6.5; Larin 5.5 (1′ st Osorio 6), David 6 (28′ st Cavallini 6). In panchina: Clair, Pantemis, Piette, Fraser, Gilet, Ugbo, Kaye, Millar, Wotherspoon, Cornelius, Waterman. Allenatore: Herdman 5.

ARBITRO: Andres Matonte (Uruguay) 6.5.

RETI: 2′ pt Davies, 36′ pt Kramaric 44′ pt Livaja; 25′ st Kramaric, 49′ st Majer.

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni.

Ammoniti: Buchanan, Lovren, Modric, Miller.

Angoli: 5-2 per la Croazia.

Recupero: 5′; 6′.