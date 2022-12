Le pagelle di Croazia-Brasile 5-3 ai rigori con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per i quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Il primo tempo è all’insegna dell’equilibrio e l’incontro non si sblocca, nella ripresa zero occasioni e supplementari. Neymar la sblocca, Petkovic incredibilmente pareggia e così si va ai rigori. Due errori verdeoro ed è psicodramma ancora. Di seguito ecco le pagelle di Croazia-Brasile.

CROAZIA (4-3-3): Livakovic 7.5; Juranovic 5.5, Lovren 6, Gvardiol 5.5, Sosa 5.5 (5’sts Budimir sv); Kovacic 5.5 (1’sts Majer 6), Modric 6.5, Brozovic 5.5 (9’sts Orsic 6.5); Pasalic 6 (27’st Vlasic 5.5), Kramaric 5.5 (27’st Petkovic 7), Perisic 6.5. In panchina: Grbic, Ivusic, Stanisic, Barisic, Erlic, Livaja, Vida, Sutalo, Sucic, Jakic. Allenatore: Dalic 6

BRASILE (4-3-3): Alisson 6, Danilo 5.5, Thiago Silva 6, Marquinhos 5.5, Militao 6 (1’sts Alex Sandro 6); Paquetà 7 (1’sts Fred 6), Casemiro 6.5, Neymar 7.5; Raphinha 5.5 (11’st Antony 6.5), Richarlison 5.5 (38’st Pedro 6), Vinicius Jr. 6 (19’st Rodrygo 5). In panchina: Weverton, Ederson, Dani Alves, Fabinho, Bruno Guimaraes, Everton Ribeiro, Bremer, Gabriel Martinelli. Allenatore: Tite 6.5

ARBITRO: Michael Oliver (Inghilterra) 6.5

RETI: 16’pts Neymar, 12’sts Petkovic

SEQUENZA RIGORI: Vlasic (gol), Rodrygo (parata), Majer (gol), Casemiro (gol), Modric (gol), Pedro (gol), Orsic (gol), Marquinhos (palo) NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 43.893 Ammoniti: Danilo, Brozovic, Casemiro, Marquinhos, Petkovic Angoli: 3-7. Recupero: 1’pt, 4’st