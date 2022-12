Pagelle Croazia-Belgio 0-0: voti e tabellino Mondiali Qatar 2022

Le pagelle, i voti e il tabellino di Croazia-Belgio, match del terzo turno della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Incredibilmente finisce 0-0 un match in cui entrambe le squadre hanno avuto diverse occasioni da rete. In generale la partita è stata ben condotta dalla formazione balcanica, che è sembrata superiore per lunghi tratti dell’incontro. Crazia andata diverse volte al tiro, soprattutto con gli inserimenti dei tre centrocampisti Modric, Kovacic e Brozovic, ma Courtois si è sempre fatto trovare pronto.

Le occasioni più clamorose, nonostante una partita tutt’altro che ben giocata, le ha però avute il Belgio nell’ultima mezz’ora. E di fatto tutte sulla testa o piedi di Romelu Lukaku, che probabilmente farà fatica a prendere sonno questa notte. Primo un palo pieno colpito con un tiro di destro, poi un colpi di testa a porta vuota che finisce alto sopra la traversa. Nel minuti finali è un assedio da parte della nazionale di Martinez. Ancora Lukaku da pochi centimetri con lo stinco non riesce a deviare su un tiro di Meunier, ed infine nel recupero forse la chance più incredibile. Ancora una volta con il portiere fuori dai pali, il centravanti dell’Inter non riesce a controllare una palla a mezzo metro dalla porta. Finisce 0-0: Croazia agli ottavi di finale, il Belgio è eliminato.

Le pagelle e il tabellino di Croazia-Belgio

Croazia: Livakovic 6; Juranovic 5.5, Lovren 6, Gvardiol 7.5, Sosa 6.5; Modric 6.5, Brozovic 6.5, Kovacic 6.5 (45+2′ st Majer sv); Kramaric 6 (19′ st Pasalic 5.5), Perisic 6.5, Livaja 6 (19′ st Petkovic 6).

In panchina: Grbic, Ivusic, Stanisic, Barisic, Erlic, Vlasic, Budimir, Orsic, Vida, Sutalo, Sucic, Jakic.

Allenatore: Dalic 6

Belgio: Courtois 6.5; Alderweireld 6, Vertonghen 6.5, Castagne 6; Meunier 5.5 (42′ st E.Hazard sv), Witsel 6.5, Dendoncker 5.5 (27′ st Tielemans 6.5), Carrasco 5.5 (27′ st Doku 6); De Bruyne 6, Trossard 5 (14′ st T.Hazard 6.5), Mertens 5 (1′ st Lukaku 4).

In panchina: Mignolet, Casteels, Theate, Faes, Vanaken, De Ketelaere, Batshuayi, Openda, Debast.

Allenatore: Martinez 5

ARBITRO: Taylor (Inghilterra) 6

NOTE: giornata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Dendoncker

Angoli: 2-4

Recupero: 4′ pt, 4′ st.