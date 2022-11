Pagelle Corea del Sud-Ghana 2-3: voti e tabellino Mondiali Qatar 2022

Le pagelle, i voti e il tabellino di Corea del Sud-Ghana 2-3, match della seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Nei primi 45′ gli africani trovano due gol: apre Salisu con un tiro da due passi dopo una mischia in area; poi è Kudus a firmare il raddoppio con un colpo di testa su cross di Ayew. Nella ripresa però cambia tutto. Cho Gue Sung sale in cattedra e sigla una doppietta di testa su assist di Kim e del neo entrato Lee Kang In. Ma a riportare in vantaggio il Ghana ci pensa il solito Kudus con un mancino vincente su cross dal lato opposto.

HIGHLIGHTS

Le pagelle e il tabellino di Corea del Sud-Ghana

Corea del Sud (4-2-3-1): Kim Seong-Gyu 6; Kim Moon-Hwan 6, Kim Min-Jae 6 (90′ Kwon Kyung-Won sv), Kim Young-Gwon 5.5, Kim Jin-Su 6.5; Hwang In-Beon 6, Jung Woo-Young 6 (78′ Hwang Ui-Jo sv); Kwon Chang-Hoon 5 (57′ Lee Kang In 6.5), Jeong Woo-Jeong 6 (46′ Na Sang Ho 6), Son Heung-Min 5.5; Cho Gue-Sung 7.5.

In panchina: Jo Hyeon-Woo, Song Bum-Keun, Cho Yu-Min, Hong Chul, Hwang Hee-Chan, Hwang Ui-Jo, Kim Tae-Hwan, Lee Jae-Sung, Paik Seung-Ho, Song Min-Kyu, Son Jun-Ho, Yoon Jong-Gyu.

Allenatore: Paulo Bento 6.

Ghana (4-3-3): Ati-Zigi 6; Lamptey 6 (78′ Odoi sv), Amartey 5.5, Salisu 6.5, Mensah 6 (88′ Baba sv); A. Ayew 6.5 (78′ Kyereh sv), Partey 6, Abdul Samed 6, J. Ayew 6.5 (78′ Sulemana sv); Inaki Williams 6.5, Kudus 8 (83′ Djiku)

In panchina: Nurudeen, Danlad, Ariyie, Aidoo, Bukari, Fatawu, Owusu, Seidu, Semenyo, Sowah.

Allenatore: Addo 6.5.

ARBITRO: Anthony Taylor (Inghilterra) 6

RETI: 24′ Salisu, 34′ Kudus, 58′ Cho Gue Sung, 61′ Cho Gue Sung, 68′ Kudus.

NOTE: giornata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Jung Woo-Young, Amartey Lamptey, Kim Young-Gwon. Angoli: . Recupero: 5′ pt, 10′ st.