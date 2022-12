Pagelle Camerun-Brasile 1-0, voti e tabellino Mondiali Qatar 2022

Le pagelle di Camerun-Brasile 1-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per i Mondiali di Qatar 2022. Nel girone G arriva una vittoria in extremix per gli africani, che però vengono eliminati dalla competizione. I verdeoro cadono ma si assicurano il primo posto nel raggruppamento e sfideranno la Corea del Sud agli ottavi. Di seguito allora ecco le pagelle di Camerun-Brasile.

GLI HIGHLIGHTS

CAMERUN (4-2-3-1): Epassy 7; Fai 6, Wooh 6.5, Ebosse 6.5, Tolo 6; Zambo Anguissa 6, Kunde 5.5 (23’st Ntcham 6); Mbeumo 5.5 (19’st Toko Ekambi 6), Choupo-Moting 5, Ngamaleu 5.5 (40’st Ngom Mbekeli s.v.); Aboubakar 7. In panchina: Ngapandouetnbu, Bassogog, Marou, Mbaizo, N’Koudou, Nsame, Ondoua, Oum Gouet. Allenatore: Song 6.5.

BRASILE (4-2-3-1): Ederson 6.5; Dani Alves 6.5, Militao 6, Bremer 5.5, Alex Telles 6 (9’st Marquinhos 6); Fabinho 6, Fred 6 (10’st Bruno Guimaraes 6); Antony 6.5 (34’st Raphinha sv), Rodrygo 5.5 (10’st Everton Ribeiro 6), Martinelli 7; Gabriel Jesus 5.5 (19’st Pedro 6). In panchina: Alisson, Thiago Silva, Casemiro, Lucas Paqueta, Richarlison, Weverton, Vinicius. Allenatore: Tite 6.

ARBITRO: Elfath (Usa) 5.5.

RETI: 47’st Aboubakar.

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 85.986 Ammoniti: Tolo, Militao, Kunde, Fai, Aboubakar, Bruno Guimaraes. Espulsi: Aboubakar. Angoli: 11-3 per il Brasile. Recupero: 4′; 9′.