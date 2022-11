Pagelle Belgio-Marocco 0-2, voti e tabellino Mondiali Qatar 2022

Le pagelle di Belgio-Marocco 0-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022. Nel primo tempo gol annullato ai marocchini (che perdono il portiere Bono tra l’inno e il calcio d’inizio) per fuorigioco attivo di Saiss sul tiro di Ziyech così come evidenziato dal Var, nella ripresa ancora una punizione beffa Courtois, le mette a segno Sabiri (trequartista Sampdoria) da posizione defilata ed è il gol vittoria dei nordafricani, che nel finale raddoppiano con Aboukhlal. Di seguito ecco le pagelle di Belgio-Marocco.

GLI HIGHLIGHTS

BELGIO (3-4-2-1): Courtois 4.5; Alderweireld 5.5, Vertonghen 5, Castagne 6; Meunier 5 (36′ st Lukaku sv), Witsel 5.5, Onana 6 (15′ st Tielemans 6), T. Hazard 5.5 (30′ st Trossard sv); E. Hazard 5 (15′ st Mertens 6), De Bruyne 5; Batshuayi 5 (30′ st De Ketelaere sv). In panchina: Mignolet, Casteels, Theate, Faes, Tielemans, Carrasco, Dendoncker, Vanaken, Openda, Doku, Debast. Allenatore: Martinez 5.

MAROCCO (4-3-3): Munir 6.5; Hakimi 6.5 (23′ st Attiat-Allah 6), Agurd 7, Saiss 7.5, Mazraoui 6.5; Ounahi 6 (33′ st El Yamiq 6), Amrabat 7, Amallah 6.5 (23′ st Sabiri 7); Ziyech 7.5, En Nesyri 6 (27′ st Aboukhlal 7), Boufal 6.5 (27′ st Hamdallah 6). In panchina: Bounou, Tagnaouti, Zaroury, Chair, Ezzalzouli, Dari, Cheddira, El Khannouss, Benoun, Jabrane. Allenatore: Regragui 7.5.

ARBITRO: Ramos C. A. (Messico) 6.

RETI: 28’st Sabiri; 47’st Aboukhlal.

NOTE: giornata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Onana, Sabiri. Angoli: 9-1 per il Belgio. Recupero: 4′; 5′.