Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Belgio-Canada, match valevole per la prima giornata del girone F dei Mondiali di Qatar 2022. La partita inizia subito con una grande occasioni per i canadesi che falliscono un calcio di rigore con Alphonso Davies che si fa ipnotizzare dal solito Courtois. I fiamminghi trovano la rete del vantaggio grazie a Batshuayi che sfrutta alla grande il lancio perfetto di Alderweireld. Nel primo tempo vengono negati altri due rigori al Canada che però non si abbattono e ci provano sino alla fine, ma creano poco e il match termina 1-0.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

BELGIO (3-4-2-1): Courtois 7.5; Dendoncker 6.5, Alderweireld 7, Vertonghen 6.5; Castagne 6, Tielemans 5.5 (1’st Onana 5.5), Witsel 5.5, Carrasco 5 (1’st Meunier 6); De Bruyne 5.5, E. Hazard 5.5 (17’st Trossard 6); Batshuayi 6.5 (34’st Openda SV). In panchina: Mignolet, Casteels, Faes, Debast, Theate, Vanaken, T. Hazard, De Ketelaere, Mertens, Doku. Allenatore: Martinez 6.

CANADA (3-4-2-1): Borjan 6; Johnston 6, Vitoria 6, Miller 6.5; Laryea 6.5 (29’st Adekugbe 6), Hutchinson 6 (13’st Koné 6), Eustaquio 6 (36’st Millar sv), Davies 5; Buchanan 6 (36’st Osorio sv), Hoilett 6 (13’st Larin 6); David 6. In panchina: Pantemis, St. Clair, Cornelius, Waterman, Piette, Fraser, Kaye, Wotherspoon, Ugbo, Cavallini. Allenatore: Herdman 6.

ARBITRO: Sikazwe (Zambia) 4,5.

RETE: 44’pt Batshuayi.

NOTE: Serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. All’11 pt Courtois respinge un calcio di rigore a Davies. Ammoniti: Carrasco, Meunier, Onana, Davies, Johnston.

Angoli 4-4.

Recupero: 5’pt, 5’st.