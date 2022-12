Pagelle Argentina-Francia 7-5 d.c.r.: voti e tabellino finale Mondiale Qatar 2022

Le pagelle, i voti e il tabellino di Argentina-Francia 7-5 d.c.r., finale dei Mondiali di Qatar 2022. Una partita con mille facce, sempre in discussioni e con zero certezze. Quelle che l’Argentina si costruisce in un’ora di gioco con il 2-0 firmato Messi (rigore) e Di Maria) sono spazzate via dalla potenza di Kylian Mbappè che tra l’80’ e l’82’ firma la doppietta del pareggio. La partita si trascina ai supplementari dopo un’ora di dominio albiceleste. Pesano i cambi. Scaloni richiama Di Maria e l’Argentina si spegne. Deschamps si gioca la carta Coman per Griezmann e arriva la svolta. Nei supplementari Messi apre le marcature, Mbappè risponde su rigore. Si va dai tiri del dischetto. Sbagliano Coman e Tchouameni. L’Argentina è infallibile. Il rigore decisivo è di Montiel.

ARGENTINA (4-3-3): Martinez 9; Molina 6 (91′ Montiel 7), Romero 6.5, Otamendi 6.5, Tagliafico 6 (121′ Dybala sv); De Paul 7 (102′ Paredes sv), Enzo Fernández 7, Mac Allister 7; Messi 9, Julián Álvarez 7 (102′ Lautaro 6), Di Maria 9 (64′ Acuna 6)

In panchina: Armani, Rulli, Acuna, Almada, Correa, Dybala, Foyth, Lautaro Martinez, Lisandro Martinez, Palacios, Papu Gomez, Paredes, Pezzella, Guido Rodriguez. All. Scaloni 7.

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris 6.5; Koundé 6 (121′ Disasi sv), Varane 5.5, Upamecano 6.5, Theo Hernández 5.5 (71′ Camavinga 6); Tchouaméni 5.5, Rabiot 5 (96′ Fofana 6); Dembélé 3 (41′ Kolo Muani 6), Griezmann 5 (71′ Coman 6.5), Mbappé 9; Giroud 5 (41′ Thuram 6.5).

In panchina: Areola, Mandanda, Camavinga, Coman, Disasi, Fofana, Guendouzi, Konate, Pavard, Saliba, Veretout. All. Deschamps 6.

ARBITRO: Marciniak (Polonia) 8

RETI: 23′ rig. Messi, 36′ Di Maria, 80′ rig. Mbappè, 82′ Mbappè, 110′ Messi, 117′ rig. Mbappè

SEQUENZA RIGORI: Mbappe gol, Messi gol, Coman sbaglia, Dybala gol, Tchoumeni sbaglia, Paredes gol, Kolo Muani gol, Montiel gol

Ammoniti: Fernandez, Rabiot, Thuram, Giroud (non dal campo), Acuna, Paredes. Angoli: 6-5. Recupero: 7′ pt, 8′ st.