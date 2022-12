Pagelle Argentina-Croazia 3-0: voti e tabellino Mondiali Qatar 2022

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Argentina-Croazia, match valevole per la semifinale dei Mondiali di Qatar 2022. Partita equilibrata nella prima mezzora poi Livakovic entra in ritardo su Julian Alvarez e per Orsato è calcio di rigore. Dagli undici metri Messi non sbaglia e fa 1-0. Dopo qualche minuto l’attaccante del Manchester City insacca la rete del 2-0 e di fatto chiude la partita. La Croazia ci prova ma senza convinzione: nella ripresa Messi si inventa un’azione straordinaria, serve Julian Alvarez che fa 3-0. Domenica l’Argentina si giocherà la finale per la storia, sabato la Croazia quella per il terzo posto.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez 6.5; Molina 6.5 (41′ st Foyth sv), Romero 7, Otamendi 6.5, Tagliafico 6.5; De Paul 7 (29′ st Palacios 6), Fernandez 7, Paredes 6.5 (17′ st Lisandro Martinez 6), Mac Allister 7 (41′ st Correa sv); Messi 9, Alvarez 8 (29′ st Dybala 6). In panchina: Armani, Rulli, Pezzella, Di Maria, Rodriguez, Almada, Lautaro Martinez. Allenatore: Scaloni 7.5

CROAZIA (4-3-3): Livakovic 6.5; Juranovic 5, Lovren 5, Gvardiol 5, Sosa 5 (1′ st Vlasic 5.5); Modric 6.5 (36′ st Majer sv), Brozovic 5.5 (5′ st Petkovic 5.5), Kovacic 5.5; Pasalic 5 (1′ st Orsic 5), Kramaric 5 (27′ st Livaja sv), Perisic 5. In panchina: Grbic, Ivusic, Sutalo, Vida, Erlic, Barisic, Stanisic, Jakic, Sucic, Budimir. Allenatore: Dalic 5 ARBITRO: Orsato (Italia) 6.5

RETI: 34′ pt Messi (rig), 39′ pt Alvarez, 24′ st Alvarez.

NOTE: cielo sereno, campo in discrete condizioni.

Ammoniti: Livakovic, Kovacic, Romero, Otamendi.

Angoli 2-4.

Recupero 4′; 5′