Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Argentina-Australia, match valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. A Doha prima mezzora tutt’altro che spettacolare: tanta tattica e pochissime occasioni da gol. A sbloccare il match ci pensa una super giocata di Lionel Messi che si accentra con il sinistro, trova la sua mattonella preferita e alla millesima partita della sua carriera trova la rete dell’1-0, primo gol in una fase ad eliminazione diretta in un Mondiale. Nella ripresa Julian Alvarez ruba la palla al portiere e timbra il gol del 2-0. L’Australia però non demorde e riapre il match con un tiro deviato di Goodwin. Nel finale grandi emozioni ma alla fine l’Argentina tiene il vantaggio e stacca il pass per i quarti di finale dove troverà l’Olanda.

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez 7; Molina 6 (35’st Palacios sv), Otamendi 6, Romero 6.5, Acuna 6 (26’st Tagliafico 6); De Paul 6.5, Fernandez 6, Mac Allister 6.5 (35’st Montiel sv); Messi 7.5, J. Alvarez 7 (26’st Lautaro Martinez 5), Gomez 6 (5’st Lisandro Martinez 6). In panchina: Armani, Rulli, Foyth, Paredes, Pezzella, Di Maria, Correa, Almada, Rodriguez Guido, Dybala. Allenatore: Scaloni 6.5.

AUSTRALIA (4-4-2): Ryan 4; Degenek 5 (26’st Karacic 6), Souttar 4.5, Rowles 4.5, Behich 5; Baccus 5 (13’st Hrustic 6), Irvine 5, Mooy 5, Leckie 5.5 (26’st Kuol 6); Duke 5 (26’st MacLaren 6), McGree 5 (13’st Goodwin 6).

In panchina: Redmayne, Vukovic, Atkinson, Tilio, Wright, Mabil, Devlin, Deng, King, Cummings. Allenatore: Arnold 5.

ARBITRO: Marciniak (Pol) 6.5.

RETI: 35’pt Messi; 12’st Alvarez, 32’st aut. Fernandez.

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 85.986.

Ammoniti: Irvine, Degenek. Angoli: 3-1 per l’Australia. Recupero: 2′; 7′.