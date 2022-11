Il calendario, il programma, gli orari e la diretta tv di tutti i match valevoli per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Una volta archiviata la fase a gironi, le sedici squadre rimaste in corsa per la lotta al titolo si affronteranno in una serie di partite ad eliminazione diretta, che porteranno direttamente alla finale del 18 dicembre. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà con supplementari ed eventuali calci di rigore. Per quanto riguarda il prossimo turno, ovvero gli ottavi di finale, si comincerà subito con due partite fissate per sabato 3 dicembre: una alle ore 16 e l’altra alle 20. Questi slot orari saranno gli stessi anche nei giorni successivi per gli altri sei match, che si concluderanno martedì 6 dicembre. Tutte le gare in questo caso verranno trasmesse in diretta tv su Rai 1 e su Rai4k. Ecco, di seguito, il programma completo:

RISULTATI E CLASSIFICHE

TABELLONE OTTAVI DI FINALE

PROGRAMMA OTTAVI DI FINALE

Sabato 3 dicembre

Ore 16:00 – 1A vs 2B Rai 1 e Rai4k

Ore 20:00 – 1C vs 2D Rai 1 e Rai4k

Domenica 4 dicembre

Ore 16:00 – 1D vs 2C Rai 1 e Rai4k

Ore 20:00 – 1B vs 2A Rai 1 e Rai4k

Lunedì 5 dicembre

Ore 16:00 – 1E vs 2F Rai 1 e Rai4k

Ore 20:00 – 1G vs 2H Rai 1 e Rai4k

Martedì 6 dicembre

Ore 16:00 – 1F vs 2E Rai 1 e Rai4k

Ore 20:00 -1H vs 2G Rai 1 e Rai4k