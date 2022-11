Onana escluso dal Camerun, tifa i compagni a distanza

L’esclusione di André Onana dal Camerun ha fatto decisamente scalpore, considerando che è arrivata a poco più di un’ora dal fischio d’inizio dell’importantissima sfida dei Mondiali di Qatar 2022 contro la Serbia. Una decisione che è arrivata per non meglio specificati motivi disciplinari. Ad ogni modo, in attesa di capire se fornirà una propria versione, il portiere dell’Inter ha mostrato il proprio supporto ai compagni di Nazionale, postando nelle proprie storie di Instagram uno screen della formazione camerunense corredata dalle emoticon che mostrano i muscoli.